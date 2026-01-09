В пятницу Meta Platforms* объявила о подписании 20-летних контрактов на закупку электроэнергии у трех атомных электростанций Vistra в центральной части США, а также о сотрудничестве с двумя компаниями по разработке проектов малых модульных реакторов.

Dima Solomin, Unsplash

Meta* и другие крупные технологические компании ищут долгосрочные источники электроэнергии, так как рост использования искусственного интеллекта и центров обработки данных впервые за два десятилетия приводит к увеличению спроса на электроэнергию в США.

В своем блоге Meta* сообщила, что будет закупать электроэнергию у атомных станций Vistra Perry и Davis-Besse в штате Огайо, а также у станции Beaver Valley в Пенсильвании. Компания отметила, что это соглашение поможет финансировать расширение станций в Огайо и продлит их эксплуатацию: лицензии на работу этих электростанций действуют минимум до 2036 года, а лицензия на один из двух реакторов в Beaver Valley — до 2047 года.

Кроме того, Meta* примет участие в разработке малых модульных реакторов, которые планируют строить компании Oklo и TerraPower (последняя поддерживается Биллом Гейтсом). Сторонники таких реакторов отмечают потенциальную экономию за счет заводской сборки, тогда как критики сомневаются, что удастся достичь масштабной экономии, сравнимой с современными крупными станциями. В США пока нет коммерческих малых модульных реакторов, и их строительство потребует получения соответствующих разрешений.

*Meta — запрещена на территории РФ и признана экстремистской