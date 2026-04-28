Meta* подписала соглашение о резервировании мощностей с американским стартапом Overview Energy, разрабатывающим спутники для сбора солнечной энергии в космосе и передачи ее на Землю в виде инфракрасного излучения. По условиям сделки компания получит доступ к мощности до 1 ГВт. Коммерческие поставки планируют начать после 2030 года, когда Overview приступит к запуску спутниковой группировки.

Необходимость в нестандартных решениях объясняется масштабом энергопотребления дата-центров. В 2024 году дата-центры Meta* израсходовали более 18 000 ГВт·ч электроэнергии — примерно столько же потребляют более 1,7 млн домохозяйств в США за год. Компания взяла на себя обязательство построить 30 ГВт возобновляемых источников генерации с упором на промышленные солнечные электростанции. Рост потребностей в вычислениях для ИИ будет только увеличивать этот показатель.

Overview Energy, основанная четыре года назад и вышедшая из стелс-режима в декабре 2025 года, предлагает альтернативу проблеме ночной генерации. Стандартное решение для солнечных электростанций — инвестиции в системы накопления энергии или параллельная эксплуатация резервных источников в темное время суток.

Стартап разрабатывает космические аппараты, которые собирают солнечное излучение на орбите, преобразуют его в ближний инфракрасный свет и направляют широким пучком на существующие солнечные электростанции мощностью от сотен мегаватт. Те преобразуют этот свет обратно в электричество.

Технологический выбор в пользу инфракрасного излучения вместо лазера или микроволн — осознанный выбор для снижения регуляторных и технических рисков. Генеральный директор компании Марк Берте утверждает, что интенсивность пучка позволяет смотреть на него без вреда для зрения.

Overview уже протестировала передачу энергии с борта самолета на землю. Первый спутник планируется вывести на низкую околоземную орбиту в январе 2028 года для тестирования технологии в реальных условиях.

Целевая орбита для коммерческой группировки — геостационарная, где каждый аппарат остается над одной точкой Земли. Флот из 1000 спутников, по расчетам Overview, сможет охватить около трети планеты: зона первоначального развертывания протянется от Западного побережья США до Западной Европы. По мере вращения Земли, когда солнечные электростанции уходят в тень, спутники должны компенсировать выпадение генерации за счет дополнительного светового потока. Срок активной эксплуатации каждого аппарата оценивается более чем в 10 лет.

Берте описывает бизнес-модель как арбитраж на энергетических рынках: спутниковая группировка сможет перенаправлять световой поток туда и тогда, где электроэнергия стоит дороже всего. Вопрос о том, сопровождалось ли подписание соглашения денежными выплатами, стороны не раскрыли. Для описания параметров договора Overview ввела новую единицу измерения — «мегаватт фотонов», обозначающую количество света, необходимое для генерации мегаватта электроэнергии.

*экстремистская организация, запрещенная на территории РФ

Подпишитесь на «Инк» в Telegram. Там мы пишем нескучным языком о самом важном для предпринимателей. Подписаться.