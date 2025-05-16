Международные преступные группировки ежегодно крадут до $1 трлн из государственных программ США, включая Medicare и помощь при ураганах FEMA, сообщает NBC News со ссылкой на отчет антифродовой компании Socure. По данным организации, до 12% заявок на госуслуги и кредиты — мошеннические из-за слабой верификации личности.

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Вице-президент Socure Джордан Баррис, бывший сотрудник Белого дома, заявил, что потери могут быть в два-три раза выше оценок Управления правительственной отчетности ($233–521 млрд), а правительственные системы не видят масштаба проблемы.

Мошенники используют украденные личные данные, синтетические профили, поддельные названия компаний, скрывают свои IP-адреса и предоставляют несоответствующие подозрительные или несовпадающие номера телефонов и электронные адреса, применяя искусственный интеллект (ИИ) для масштабирования атак.

Баррис отметил, что банки и компании, такие как Amazon, решают подобные проблемы с помощью ИИ и аналитики, но федеральные агентства полагаются на устаревшие методы, вроде проверки по номеру соцстрахования или простым вопросам. По мнению экспертов, необходимо внедрить искусственный интеллект для проверки аномалий, как в частном секторе, чтобы сократить потери.