Российские микрофинансовые организации (МФО) перестраивают работу из-за новых правил оценки заемщиков при выдаче займов до 50 тыс. руб. Из опроса «Ведомостей» среди участников рынка следует, что компании пересматривают продукты и подходы к выдаче на фоне ужесточения регулирования.

С 1 января этого года МФО и банки больше не учитывают доходы, которые клиенты указывают сами, при оценке платежеспособности. В расчет берутся только официально подтвержденные доходы либо данные Росстата о среднемесячном доходе в регионе проживания заемщика. Следующий этап ужесточения начнется 1 июля 2027 года. Тогда единственным допустимым источником оценки останется официальный доход.

Часть игроков уже изменила свои продукты и процессы. Онлайн-платформа Webbankir в первом квартале временно ограничивала объемы выдач, чтобы протестировать новые правила, а затем заявила о возвращении к планам роста. В Moneyman отказались от краткосрочных займов «до зарплаты» и перешли к кредитным линиям с более длинным сроком и сниженной ставкой.

Банки подготовились к новым требованиям заранее. В Газпромбанке и Новикомбанке отмечают, что уже используют только официальные данные о доходах, поэтому изменений в выдачах не зафиксировали. В ТКБ сообщили, что обновили процессы еще до вступления норм в силу и избежали просадки кредитования.

Рынок готовится и к следующей волне ограничений. Пересчету показателя долговой нагрузки, ограничению полной стоимости кредита и снижению предельной переплаты до 100%. С 2027 года также вводится обязательная биометрическая идентификация при онлайн-выдаче микрозаймов.

В «Займере» указали, что одновременное введение большого числа регуляторных мер за короткий период уже замедляет выдачи и заставляет компании пересобирать бизнес-модели. Игроки рынка увеличивают инвестиции в технологии, платформы и персонал.

По оценкам СРО «Мир», изменения могут затронуть 20−30 млн человек, которые не смогут подтвердить официальный доход. Участники рынка допускают, что после перехода на новые правила до 60% добросовестных заемщиков могут столкнуться с ограничением доступа к кредитованию.

Эксперты отмечают, что для банков последствия будут менее заметными, чем для МФО. Но конкуренция за заемщиков с подтвержденным доходом усилится, а стоимость их привлечения на рынке вырастет.

