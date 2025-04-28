Микрофинансовые организации (МФО) выдали бизнесу займы на 129,7 млрд руб., что на 23% больше, чем в 2023 году, сообщает пресс-служба Банка России. При этом доля бизнес-сегмента в общем портфеле МФО снизилась с 19% до 16% из-за опережающего роста потребительских займов.

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Число заемщиков за год выросло на 25%, с наибольшим приростом среди индивидуальных предпринимателей (+33,4%) и самозанятых (+19,2%). По итогам 2024 года клиентами МФО являлись 75 тыс. субъектов малого и среднего бизнеса.

Коммерческие МФО увеличили выдачи на 54% до 73,2 млрд руб., заняв 56% рынка и обогнав государственные организации.

Более половины микрозаймов (на 66,5 млрд руб.) были оформлены онлайн. При этом коммерческие организации дистанционно выдали более 90% займов, в то время как у государственных МФО этот показатель составил менее 1%

Онлайн-микрозаймы, средняя сумма которых составила 584 тыс. руб., стали особенно популярны среди поставщиков маркетплейсов (ИП, самозанятых и микропредприятий), нуждающихся в оборотных средствах.