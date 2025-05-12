Корпорация Microsoft и OpenAI ведут переговоры о пересмотре условий стратегического партнерства, включая распределение долей в реструктурированной компании. Об этом сообщают источники, знакомые с ходом обсуждений. Вопросы касаются как прошлых инвестиций Microsoft, превышающих $13 млрд, так и будущего сотрудничества после 2030 года.

Соглашение 2019 года, по которому Microsoft вложила $1 млрд, действует до 2030 года и регулирует доступ к технологиям OpenAI, включая ИИ-модели и распределение доходов. Теперь стороны обсуждают возможность уменьшения доли Microsoft в новой структуре OpenAI в обмен на долгосрочные права на использование разработок после 2030 года.

Гендиректор OpenAI Сэм Альтман подтвердил, что компания продолжает работу над созданием искусственного общего интеллекта (AGI), превосходящего человеческий. На прошлой неделе OpenAI отказалась от планов по отмене контроля некоммерческого совета, но сохранила намерение преобразовать бизнес-подразделение в Корпорацию общественного блага (PBC). Это позволит привлекать инвесторов, сохраняя социальную миссию.

Несмотря на сотрудничество, отношения между компаниями стали менее стабильными. Microsoft использует технологии OpenAI в своих продуктах, но сама OpenAI развивает обособленную инфраструктуру, включая проект Stargate совместно с SoftBank и Oracle. В Microsoft отмечают, что OpenAI ожидает поддержки без вмешательства в управление.

OpenAI уже привлекла $6,6 млрд в 2024 году и $40 млрд в марте 2025 года. Однако для дальнейшего роста ей необходимо перейти к более традиционной коммерческой структуре. Компании предстоит согласовать изменения с регуляторами Калифорнии и Делавэра, где генеральный прокурор уже заявил о проверке соответствия нововведений законодательству.

Эксперты считают, что успех реструктуризации определит будущее OpenAI, включая возможность IPO. В случае провала компания может столкнуться с оттоком инвестиций и потерей позиций на рынке ИИ.