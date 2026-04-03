Microsoft в пятницу объявила о планах инвестировать 1,6 трлн иен (примерно $10 млрд) в Японию в период с 2026 по 2029 год для расширения инфраструктуры искусственного интеллекта и укрепления сотрудничества с правительством в области кибербезопасности, пишет Reuters.

Boliviainteligente, Unsplash

По информации компании, инвестиции включают масштабную программу подготовки 1 млн инженеров и разработчиков к 2030 году, о чем стало известно во время визита в Токио вице‑председателя и президента Брэдa Смита. Представители Microsoft обратили внимание, что этот план поддерживает приоритет премьер‑министра Санаэ Такаичи по стимулированию роста за счет передовых технологий и обеспечению национальной безопасности.

В рамках программы Microsoft будет сотрудничать с японскими компаниями, включая SoftBank и Sakura Internet, чтобы расширить вычислительные мощности в области ИИ и обеспечить возможность хранения конфиденциальных данных внутри страны при одновременном использовании сервисов Microsoft Azure. Также планируется углубить обмен разведывательной информацией с властями Японии для противодействия киберугрозам и преступлениям.

Однако стремительное наращивание расходов на искусственный интеллект вызывает опасения у некоторых руководителей компании. Как сообщает Bloomberg, финансовый директор Microsoft Эми Худ всерьез обеспокоена тем, что стремительное наращивание капиталовложений в инфраструктуру и чипы может перерасти в технологический пузырь и подорвать финансовую дисциплину компании.

Внутренние обсуждения в компании показывают, что расходы на строительство центров обработки данных и инфраструктуры ИИ стремительно растут — в несколько раз превышая прежние уровни, — что вызвало дебаты о финансовой дисциплине и эффективности таких стратегических вложений.

Подпишитесь на «Инк» в Telegram. Там мы пишем нескучным языком о самом важном для предпринимателей. Подписаться.