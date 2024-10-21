Microsoft собирается платить издателям за контент, который будет появляться в Copilot Daily, новой функции кроссплатформенного помощника Copilot с искусственным интеллектом, сообщает TechCrunch.

Copilot Daily, анонсированная наряду с другими обновлениями Copilot, предоставляет пользователям в устной форме сводку погоды и текущих событий. Alexa и Google Assistant уже давно предоставляют подобные ежедневные сводки, но Microsoft описывает свой вариант как «противоядие от привычного чувства информационной перегрузки».

«Чистый, простой и легко усваиваемый, Copilot Daily будет получать информацию только из авторизованных источников», — пишет Microsoft в блоге, добавляя, что со временем появятся опции для напоминаний и персонализации.

На Copilot Daily, которая на старте будет доступна только в США и Великобритании, подписаны Reuters, Axel Springer, Hearst Magazines, USA Today Network и The Financial Times.

Microsoft не раскрывает, сколько она платит издателям, а также другие условия соглашения, но компания заявила, что планирует добавить издателей и распространить Copilot Daily на новые страны в ближайшее время.

Microsoft уже много лет выплачивает вознаграждение издателям в виде лицензионных соглашений на контент для своей платформы MSN. Но до сих пор эти лицензионные соглашения не распространялись на продукты компании в области искусственного интеллекта.

Партнерство происходит в то время, когда некоторые поставщики ИИ, включая OpenAI, Perplexity и даже Apple, заключают платежные сделки, отчасти для защиты от претензий, что их инструменты ИИ нарушают авторские права.

Многие сделки дают поставщикам ИИ столь необходимые данные для обучения своих моделей. По одной из оценок, рынок данных для обучения ИИ может вырасти почти до $30 млрд в течение десятилетия.

Недавно компания Perplexity начала делиться рекламными доходами с издателями, когда ее инструмент поиска на основе ИИ выдает их статьи в ответ на запрос. OpenAI тем временем лицензирует контент у издателей, включая Condé Nast, Time, News Corp, Vox Media и Associated Press.

Некоторые издатели, писатели и профсоюзы критикуют структуру этих сделок, утверждая, что они недооценивают журналистику. В качестве примера можно привести чеки OpenAI, которые, как сообщается, составляют от $1 млн до $5 млн в год. Другие отмечают их плохое исполнение: по состоянию на июнь чат-бот ChatGPT компании OpenAI выдавал неработающие ссылки на материалы новостных партнеров.

По данным Fast Company, в этом году отрасль может сократить 10 тыс. рабочих мест журналистов, а в прошлом году были ликвидированы более 21,4 тыс. мест. Сокращению способствуют многие факторы, от медленно растущих рекламных бюджетов до инфляции, которая негативно сказывается на подписке.

Большим технологиям также не удалось найти устойчивую бизнес-модель — изменения алгоритмов поиска и подачи информации, а также поисковые обзоры, созданные искусственным интеллектом, привели к снижению посещаемости новостных сайтов.

Эксперты утверждают, что технологии также приучили людей ожидать бесплатного контента — почти половина жителей США получают новости из социальных сетей — и захватывают все большую долю рекламных долларов за счет издателей.

Около 60% мировых расходов на рекламу сегодня направляются в компании Больших Технологий, включая Google и Meta* (запрещена на территории РФ). Согласно одному из исследований, вещательные компании ежегодно теряют около $2 млрд рекламных доходов из-за платформ Google и Meta*.

Ранее компания Google подала жалобу в Европейскую комиссию на антиконкурентную, по ее мнению, практику Microsoft по блокировке клиентов в облачной платформе Microsoft Azure. Google, крупнейшими конкурентами которой в сфере облачных вычислений являются Microsoft и Amazon Web Services, заявила, что доминирующая на рынке операционная система Microsoft Windows Server препятствует конкуренции.