Microsoft представила виртуального помощника Mico, который станет частью обновленного Copilot. Новый персонаж с элементами анимации и голосового управления призван сделать взаимодействие с искусственным интеллектом более естественным и «человечным».

Mico (сокращенно от Microsoft Copilot) — это анимированный аватар, который реагирует на слова пользователя с помощью мимики и движений. Он может выражать эмоции — например, удивление или грусть — и сопровождать ответы Copilot в диалоговом режиме.

Пока Mico доступен только в США и работает в голосовой версии Copilot. Однако в Microsoft не исключают расширения на другие регионы.

Разработчики также добавили «пасхалку»: если несколько раз активировать Mico, он превращается в легендарную скрепку Clippy — виртуального помощника из Microsoft Office 1990-х годов.

Появление Mico сопровождается расширением функций Copilot. Теперь ИИ-ассистент получил память — он может запоминать информацию о пользователе, разрешения и предпочтения, что делает взаимодействие более персонализированным.

Кроме того, Microsoft запустила режим Learn Live — формат интерактивного обучения, где Mico выступает в роли «учителя», объясняя темы через диалог и визуальные подсказки.

Возвращение к идее «персонального цифрового собеседника» отражает новую стратегию Microsoft в области искусственного интеллекта: компания стремится сделать Copilot не просто инструментом, а постоянным цифровым помощником.

В отличие от голосовой Cortana, которая была сосредоточена на выполнении команд, Mico создает более эмоциональный и визуальный контакт с пользователем. Microsoft рассматривает его как часть долгосрочного тренда — превращения ИИ-интерфейсов в «живых» цифровых персонажей. Тем не менее, Mico — шаг Microsoft к тому, чтобы объединить технологии искусственного интеллекта и эмоционального взаимодействия. От того, как пользователи воспримут нового помощника, зависит, станет ли он полноценным наследником Clippy или останется экспериментом.