Microsoft анонсировала запуск первой разработанной внутри компании модели для генерации изображений — MAI-Image-1. Это первый случай, когда корпорация представила полностью собственное решение в области визуального искусственного интеллекта, без использования сторонних технологий.

По данным официального блога Microsoft, MAI-Image-1 умеет создавать фотореалистичные изображения, включая сложные сцены с естественным освещением, ландшафтами и реалистичными текстурами. Разработчики отмечают, что модель работает быстрее и эффективнее, чем более крупные и ресурсоемкие генераторы, присутствующие на рынке.

На данный момент MAI-Image-1 проходит публичное тестирование и уже вошла в десятку лидеров на платформе LMArena, где пользователи сравнивают результаты разных систем генерации изображений.

Запуск MAI-Image-1 дополняет линейку ИИ-продуктов Microsoft, в которую уже входят генератор речи MAI-Voice-1 и чат-модель MAI-1 Preview. По словам представителей компании, все решения объединены общей архитектурой и могут работать совместно, формируя экосистему мультимодальных инструментов.

В Microsoft отмечают, что при создании модели особое внимание уделялось качеству визуальных результатов и разнообразию контента. Компания подчеркивает, что стремилась избежать повторяющихся или шаблонных изображений, а также внедрила механизмы для обеспечения безопасного использования ИИ.

Эксперты связывают выход MAI-Image-1 с усилением конкуренции на рынке генеративных технологий, где уже активно работают такие игроки, как OpenAI (DALL-E), Google (Imagen) и Stability AI (Stable Diffusion).