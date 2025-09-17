Microsoft сообщила, что поддержка Windows 10 завершится 14 октября 2025 года. После этой даты все версии ОС перестанут получать обновления безопасности и исправления, а пользователям рекомендуют переходить на Windows 11.

Boliviainteligente, Unsplash

С октября 2025 года прекращается обслуживание всех версий Windows 10: Home, Pro, Pro Education и Pro for Workstations. В сообщении компании отмечается, что ежемесячное обновление безопасности за октябрь станет последним для этих версий. После этой даты устройства больше не будут получать регулярные обновления безопасности и предварительные версии, направленные на защиту от новых угроз.

Главный менеджер по продуктам Microsoft Джейсон Лезенек еще в 2023 году советовал пользователям переходить на Windows 11, так как для Windows 10 больше не планируется новых функциональных обновлений.

В РБК сообщили, что по данным «Лаборатории Касперского» на сентябрь 2025 года, свыше половины пользователей по-прежнему работают на Windows 10. В рамках международного исследования выяснилось, что этой версией ОС продолжают пользоваться 51% частных пользователей и почти 60% корпоративных клиентов. Эксперты предупреждают: сохранение устаревшей системы в корпоративной инфраструктуре повышает риски — от уязвимости перед хакерскими атаками до проблем совместимости с современным ПО.