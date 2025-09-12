Microsoft планирует значительно расширить свою физическую инфраструктуру для обучения собственных ИИ-моделей. Так техногигант планирует составить конкуренцию OpenAI, Anthropic и другим лидерам рынка. Об этом заявил глава потребительского ИИ-подразделения компании Мустафа Сулейман на встрече с сотрудниками.

Simon Ray/Unsplash

Microsoft, несмотря на тесное партнерство с OpenAI, оказывается зависим от разработчика ChatGPT. Поэтому техногигант развивает собственные ИИ-модели, чтобы обеспечить самодостаточность. Сулейман подчеркнул, что для компании такого размера критически важно иметь возможность быть независимой в области ИИ.

Microsoft намерена сделать «значительные инвестиции» в собственные кластеры вычислительных мощностей. Это подтверждает стратегию компании, которая заключается в одновременном углублении связей с OpenAI, партнерстве с другими разработчиками и создании собственных передовых моделей.

В прошлом месяце Microsoft уже выпустила первую большую языковую модель, разработанную под руководством Сулеймана, которая была обучена на 15 тыс. чипов Nvidia H100. Сулейман отметил, что конкуренты, такие как Google, использовали кластеры в 6−10 раз больше, что говорит о высокой эффективности модели от Microsoft.

Генеральный директор Сатья Наделла добавил, что компания будет придерживаться «мультимодельного» подхода, используя ту ИИ-модель, которую предпочитают клиенты. На фоне слухов о том, что Microsoft планирует использовать модели Anthropic в некоторых своих продуктах, инвестиции в собственную инфраструктуру выглядят логичным шагом для укрепления позиций в ИИ-гонке.

