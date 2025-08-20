Microsoft добавляет в Excel новую функцию Copilot, которая интегрирует возможности больших языковых моделей непосредственно в ячейки электронных таблиц. Это позволит ускорить анализ данных, классификацию текста и создание контента без необходимости переключаться между разными инструментами. Теперь пользователи могут делать запросы на обычном языке прямо в формулах.

Rubaitul Azad/Unsplash

Раньше для использования ИИ в Excel приходилось открывать отдельную боковую панель с чатом. Это прерывало рабочий процесс и заставляло пользователей постоянно переключаться между данными и ассистентом. Новая функция COPILOT () решает эту проблему. Она позволяет обращаться к ИИ, используя простой синтаксис, например: COPILOT («Классифицируй этот отзыв», D4: D18).

Функция встроена в вычислительный движок Excel. Это означает, что результаты работы ИИ обновляются автоматически при изменении исходных данных. Больше не нужно повторно запускать скрипты или обновлять надстройки. Copilot можно комбинировать с другими формулами Excel, такими как IF или LAMBDA, для выполнения более сложных задач. Это открывает новые возможности для автоматизации.

Среди основных сценариев использования — генерация идей, например, превращение описаний продуктов в SEO-ключевые слова. Также функция может обобщать большие наборы данных или классифицировать текстовую информацию, такую как отзывы клиентов или заявки в службу поддержки. При этом Microsoft заявляет, что передаваемые данные остаются конфиденциальными и не используются для обучения ИИ-моделей.

На данный момент функция имеет ограничения: можно делать до 100 запросов каждые десять минут и не более 300 в час. Она доступна только для бета-пользователей с лицензией Microsoft 365 Copilot. Инструмент пока не имеет доступа к данным из интернета в реальном времени, но Microsoft планирует добавить эту возможность в будущем.

