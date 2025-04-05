Microsoft представила новый поисковый инструмент Copilot Search. Этот сервис использует искусственный интеллект для создания кратких сводок на основе информации со всего интернета. Новый поисковик можно считать ИИ-версией поисковика Microsoft под названием Bing Search.

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Copilot Search поддерживает запросы на естественном языке, что позволяет пользователям формулировать вопросы в свободной форме. Например, при запросе «Сколько будет 57 градусов по Фаренгейту в цельсиях?» система самостоятельно определит, что нужен перевод температуры, и даст точный ответ.

В отличие от похожей функции Copilot Answers в Bing, новый поисковик имеет собственный интерфейс, напоминающий Copilot и другие ИИ-чатботы. Пользователи могут задавать дополнительные вопросы и продолжать диалог, опираясь на предыдущие запросы для получения более конкретных ответов.

В ближайшее время ИИ-поисковик будет доступен через меню в поисковой системе Bing.