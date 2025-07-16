Медиа для предпринимателей «Инк» представляет нового креативного директора — им стал автор Telegram-канала «Ход Конева» и ведущий Youtube-шоу и подкастов Михаил Конев.

Фото из личного архива

В прошлом Конев был заместителем главного редактора литературного портала «Русская литература» (2020—2021), затем — ведущим авторской программы «Pro о Русь» и шоу «Чертополох» на телеканале RTVI.

В планах креативного директора запускать новые редакционные форматы: офлайн- и онлайн интервью, подкасты, а также работа со специальными проектами.

«Бизнес — это люди. Их валюта — талант. О том, как он превращается в деньги, узнаете в „Инке“» — заявил Конев.

«Инк» — это медиа для предпринимателей. Мы рассказываем о малом и среднем бизнесе, передовых технологиях и людях, которые за всем этим стоят.