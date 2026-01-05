73-летний Микки Рурк, которому грозит выселение из арендованного дома в Лос-Анджелесе, обратился за финансовой помощью через платформу GoFundMe. Актеру необходимо собрать $59,1 тыс., чтобы погасить задолженность по арендной плате и сохранить жилье.

Jakub Pabis, Unsplash

Краудфандинговая кампания под названием «Поддержите Микки, чтобы предотвратить выселение» была запущена рано утром в воскресенье с его согласия. В описании сбора говорится, что Рурк оказался в тяжелой и срочной ситуации, связанной с финансовыми трудностями, которые поставили под угрозу его возможность оставаться в доме. Собранные средства планируется направить на покрытие неотложных жилищных расходов и предотвращение выселения.

Организатором кампании выступает Лия-Джоэль Джонс — подруга актера и участница его менеджерской команды. В комментарии The Hollywood Reporter она отметила, что Рурк переживает крайне сложный период, и поддержка поклонников стала для него эмоционально значимой.

Уведомление о выселении Рурк получил 18 декабря с трехдневным сроком. Договор аренды был подписан в марте 2025 года при ставке $5,2 тыс. в месяц, позднее арендная плата выросла до $7 тыс. Дом с тремя спальнями и двумя ванными комнатами — отреставрированный испанский бунгало 1926 года постройки; известно, что в 1940-х годах в нем жил писатель Рэймонд Чандлер.

Микки Рурк стал одной из самых заметных фигур Голливуда в 1980-е годы, прославившись ролями в фильмах «Закусочная», «Папа из Гринвич-Виллидж», «9½ недель» и «Ангельское сердце». Несмотря на яркую карьеру и статус культового актера своего поколения, его путь к устойчивому успеху оказался неровным.