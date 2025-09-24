Миллениалы — люди в возрасте 28–43 лет — чаще всего сталкиваются с выгоранием. Так считает 41% из 863 HR-директоров и руководителей компаний из различных отраслей и федеральных округов, опрошенных Русской школой управления (РШУ). Эксперты также выявили ключевые факторы выгорания и меры профилактики для разных поколений сотрудников. Подробности — в распоряжении «Инка».

Unsplash

Согласно исследованию, на втором месте по подверженности выгоранию находятся представители поколения Z (до 27 лет) — 16% ответов. За ними следуют поколение X (44–59 лет) с 14% и бэби-бумеры (60 лет и старше) с 5%.

При этом 24% участников опроса считают, что выгорание одинаково актуально для всех возрастов.

Для зумеров основные причины выгорания — отсутствие гибкого графика (65%), токсичная атмосфера в коллективе (52%) и нехватка карьерного роста (51%). Миллениалы чаще страдают от отсутствия развития (63%), перегрузок (60%) и неэффективного руководства (57%). У поколения X лидируют неопределенность (49%), проблемы с управлением (48%) и переработки (46%), а у бэби-бумеров — неэффективное руководство (27%) и эмоциональный стресс (18%).

Меры профилактики также зависят от возраста. Для поколения Z наиболее эффективны гибкий график и удаленная работа (75%), менторство (59%) и программы обучения (58%). Миллениалам помогают признание заслуг (67%), развитие навыков (65%) и ротация задач (59%). Представителям поколения X полезны обратная связь (59%), открытое общение с руководителем (49%) и четкие задачи (48%), а бэби-бумерам — признание достижений (29%) и структурированные обязанности (27%).

«Профилактика выгорания — это системная задача для бизнеса», — считает директор РШУ Анастасия Боровская. По ее словам, компании, внедряющие гибкие форматы, развитие сотрудников и психологическую поддержку, получают конкурентное преимущество, снижая риски выгорания сотрудников и повышая вовлеченность команд.