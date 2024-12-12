Даже очень богатые люди задумываются о подработке. По словам миллиардера Марка Кьюбана, если бы ему снова было 16 лет и нужно было бы достать деньги, он выбрал бы конкретную подработку. О своей идее он рассказал в интервью CNBC.

По словам миллиардера, первым делом он освоил бы написание подсказок — промптов для языковых моделей ИИ, таких как ChatGPT от OpenAI или Gemini от Google. Затем научил бы своих друзей использовать эти подсказки в школьных работах.

«А потом я отправился бы на предприятия, особенно на малые и средние, которые еще не понимают, что такое искусственный интеллект, — говорит Кьюбан. — Неважно, что мне 16 лет, их бы я тоже учил».

Более половины представителей поколения Z в США в настоящее время подрабатывают, говорится в февральском отчете LendingTree. Особенно прибыльной может стать разработка промптов для ИИ — умение формулировать запросы к чат-ботам, чтобы получить нужный ответ.

Средняя зарплата репетиторов по искусственному интеллекту составляет около $30 тыс. в год. А инженеры по искусственному интеллекту, работающие полный рабочий день, могут зарабатывать до $129,5 тыс., по данным платформы для поиска работы ZipRecruiter.

Чтобы стать инженером по ИИ, не нужно высшее образование, но потребуется практика и зачастую сертификация, чтобы узнать, как работают большие языковые модели. Некоторые онлайновые сертификационные курсы, например от IBM в Университете Вандербильта или на Coursera, анонсируют изучение основ за один месяц.

Гипотетическая подработка Кьюбана более высокотехнологична, чем его настоящий первый заработок, — он продавал мусорные пакеты соседям в окрестностях Питтсбурга в возрасте 12 лет, чтобы накопить на новую пару баскетбольных кроссовок.

В подростковом возрасте он продолжал зарабатывать дополнительные деньги, продавая коллекционные предметы, такие как бейсбольные карточки, марки и монеты, что в итоге помогло ему оплатить учебу в Университете Индианы. Там он работал барменом, устраивал вечеринки с оплатой за вход и даже подрабатывал преподавателем танцев.

После непродолжительной работы в банковской сфере после окончания колледжа Кьюбан занялся предпринимательством. В 1990 году он за $6 млн продал онлайн-сервису CompuServe свою первую компанию, стартап по разработке программного обеспечения под названием MicroSolutions. Сервис потокового аудио Broadcast.com, второе предприятие бизнесмена, сделал его миллиардером, когда Кьюбан продал его Yahoo за $5,7 млрд в 1999 году.

Сегодня, по оценке Forbes, чистая прибыль предпринимателя составляет эти же $5,7 млрд. Большую часть своего времени он тратит, продвигая свою онлайн-аптеку Cost Plus Drugs, которая призвана сделать более доступными различные рецептурные препараты, продавая их по себестоимости с наценкой 15%..

«Я был дельцом. Я всегда продавал, — сказал он во время одного из эпизодов шоу ABC Shark Tank, которое вышло в эфир в 2016 году. — Я всегда чем-то занимался. Это просто моя натура».

Когда миллиардеру Тодду Грейвсу и Крейгу Сильви пришла в голову идея создать ресторан, где продавали бы только куриные палочки, они получили самую низкую оценку за презентацию стартапа на бизнес-курсе и отказы в кредитах, пытаясь воплотить это в жизнь. В итоге концепция воплотилась в Raising Cane’s Chicken Fingers и помогла Грейвзу дебютировать в рейтинге самых богатых людей Америки Forbes 400.