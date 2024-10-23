Расположенный над заливом Ла-Джолла богато украшенный особняк миллиардера Дарвина Дисона представляет собой не столько калифорнийский пляжный домик, сколько Версальский дворец на скале. Sandcastle, как его называют местные жители, стал местной диковинкой благодаря своим резным каменным колоннам, замысловатым балконам и частному пляжу на возвышенности. Дом, занимающий площадь около 13 тыс. кв. футов, выставлен на продажу за $108 млн, сообщает WSJ.

По словам агентов по продаже Бретта Дикинсона и Росса Кларка из компании Compass, Sandcastle побьет рекорд округа Сан-Диего, если получит запрашиваемую цену. Рекорд округа был установлен в начале этого года, когда миллиардер Эгон Дурбан заплатил $44 млн за дом на берегу океана в Дель-Мар.

По словам агентов, интерьер Sandcastle напоминает старую Европу: мозаика, мраморные полы, антикварные статуи и комнаты, отделанные массивными золотыми деталями. Прилегающий гостевой дом был вдохновлен версальским Малым Трианоном, который был построен для Людовика XV и позже подарен Марии-Антуанетте.

Дисон является основателем компании Affiliated Computer Services, которая в 2009 году была продана компании Xerox за более чем $6 млрд. В том же году Дисон заплатил около $26 млн. за Sandcastle и соседний участок. Крупный политический донор-республиканец, живущий в Далласе (штат Техас), Дисон использует Sandcastle в качестве дома для отдыха. Оригинальный дом был построен в 2005 году местным строителем Дагом Манчестером. По его словам, Дисона привлекли беспрепятственные виды в трех направлениях.

По словам агентов, Дисон значительно реконструировал дом, разобрав его до основания и построив гостевой дом с нуля. Они рассказали, что миллиардер черпал вдохновение во Франции, как в Версале, так и в отеле Hotel du Cap-Eden-Roc в Антибе, которым он всегда восхищался. Для создания интерьеров он пригласил дизайнера Тимоти Корригана, среди клиентов которого голливудские знаменитости и члены королевской семьи Катара.

В доме площадью около 0,8 акра 10 спален. В главном доме — большая гостиная с кессонными потолками и рядом арочных окон, выходящих на залив. Из нее можно выйти на большую террасу. Столовая, вмещающая не менее 16 человек, украшена деталями из золотого листа, антикварными шкафами и роскошной хрустальной люстрой. В гостевом доме есть бар в морской тематике, напоминающий бар на яхте Дисона: В комнате есть расписанные вручную морские образы и пара статуй русалок XVIII века.

В доме есть бассейн, фитнес-центр и отделанный деревянными панелями кабинет в главной спальне. По словам агентов, большинство предметов обстановки, включая ковры, шторы и мебель, были изготовлены на заказ.

Также на участке Дисон построил небольшой частный пляж с возвышенностью для шезлонгов. Известно, что миллиардеру не понравился грубый калифорнийский песок, и он потратил около $40 тыс. на импорт песка из Джорджии, найденного в гольф-клубе Augusta National. «Все, кто смотрел турнир по гольфу, знают, что это потрясающий оттенок белого», — прокомментировал Дисон свой выбор.

На участке также расположены две хижины и прибрежный эллинг с небольшой кухней. По словам Дисона, сланцевая плитка для крыши эллинга была добыта в китайском карьере из одной жилы горной породы, которая показалась ему идеальной по цвету и рисунку. «Я купил столько материала, сколько смог добыть», — сказал он. В основании участка находятся две пещеры естественного происхождения.

По оценкам Дисона, на строительство дома, помимо стоимости земли, он потратил до $60 млн. По его словам, он продает дом, потому что не пользуется им так часто, как другими своими резиденциями. Помимо дома в Далласе, у него есть недвижимость для отдыха на озере Сидар-Крик недалеко от Далласа и в Кабо-Сан-Лукас, Мексика. По его словам, его яхта Apogee проводит время как в Средиземном море, так и в Карибском бассейне.

Sandcastle — редкость в Ла-Хойе, с его прямым доступом к пляжу и сложной морской стеной, сказали агенты. Ни одна из этих особенностей не была бы разрешена сегодня после принятия Закона о прибрежных территориях Калифорнии. По словам Дисона, он установил цену на Sandcastle, исходя из его восстановительной стоимости. По его оценкам, только земля может стоить до $40 млн. Он считает, что участок обладает «Х-фактором», поскольку имеет выход к морю и доступ к пляжу.

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