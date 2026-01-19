В 2025 году совокупное состояние миллиардеров по всему миру увеличилось более чем на 16%, достигнув исторического максимума в $18,3 трлн. Эти данные содержатся в новом ежегодном отчете международной организации Oxfam, опубликованном перед началом Всемирного экономического форума в Давосе.

Giorgio Trovato/Unsplash

Рост благосостояния сверхбогатых в три раза превысил средние показатели последних пяти лет, а с 2020 года их состояние увеличилось в общей сложности на 81%.

При этом в отчете под названием «Сопротивление правлению богатых» отмечается контраст с положением большей части населения планеты. На фоне рекордного обогащения миллиардеров каждый четвертый человек в мире регулярно сталкивается с нехваткой продовольствия, а почти половина населения живет в условиях бедности.

Организация указывает, что прирост состояния миллиардеров только за прошлый год составил $2,5 трлн — суммы, которой, по ее расчетам, хватило бы на 26 полных циклов ликвидации крайней бедности.

В отчете также анализируется взаимосвязь экономического влияния и возможностей формировать общественные процессы. По оценкам Oxfam, миллиардеры контролируют более половины крупнейших мировых медиакомпаний и все основные социальные сети, что, по мнению авторов, влияет на публичную дискуссию и возможности разных групп быть услышанными. При этом в глобальном масштабе продолжают фиксироваться ограничения гражданских свобод и свободы слова.

Исполнительный директор Oxfam International Амитабх Бехар отметил, что растущий разрыв создает опасную и неустойчивую ситуацию. «Правительства принимают неверные решения, потакая элите и защищая богатство, в то же время подавляя права людей», — заявил он.

связи с этим организация призвала правительства стран к реализации национальных планов по сокращению неравенства, введению более эффективного налогообложения сверхбогатых, а также к укреплению барьеров между крупным капиталом и процессами принятия решений.

