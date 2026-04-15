Российский рынок микрофинансирования может столкнуться с масштабным переделом, который уведет в теневой сектор до 5–6 млн граждан. По данным Национальной платежной ассоциации (НПА) и исследовательской компании НАФИ, более трети клиентов МФО готовы обращаться к нелегальным кредиторам в случае отказа в официальной ссуде.

Тенденция усиливается на фоне планов Госдумы запретить с 2027 года учет неподтвержденных доходов при выдаче займов. При том что банки и легальные МФО уже отклоняют более 80% заявок, значительная часть населения, привыкшая покрывать базовые расходы за счет займов, фактически лишается доступа к законным деньгам. Проблема особенно остра для 30 млн россиян с неформальной занятостью и 6 млн мигрантов, у которых доля неподтвержденных зарплат достигает 80%.

Ситуацию осложняет высокая активность сомнительных сервисов, которые маскируются под легальных участников рынка. Заемщики с низкой финансовой грамотностью все чаще ищут «быстрые деньги» через Telegram-ботов, частные объявления и сомнительных консультантов, не осознавая рисков работы вне правового поля ЦБ.

По оценкам экспертов, объем нелегального кредитования ежегодно растет на 20% и к началу 2026 года мог достичь отметки в 300 млрд руб. При этом текущие штрафы для «черных» ростовщиков, не превышающие 1 млн руб., остаются неэффективными, так как прибыль от такой деятельности перекрывает любые штрафы.

Читайте также Средний класс пошел в микрозаймы: портрет заемщика МФО кардинально изменился

Переход клиентов к нелегалам неизбежно влечет за собой возврат к криминальным практикам взыскания и силовому давлению. В отличие от регулируемых МФО, «черные» кредиторы используют скрытые условия, из-за которых долг может быстро расти. Для взыскания они применяют агрессивные методы, включая угрозы и схемы с недвижимостью под видом залога.

Чтобы снизить риск ухода граждан в серую зону, участники рынка предлагают смягчить ограничения. Одной из инициатив стало разрешение выдавать ссуды до 30 тыс. руб. без справок о доходах, опираясь на государственные базы данных и статистику. Эксперты уверены, что без возможности легально брать небольшие суммы жесткое регулирование создаст условия для роста подпольного рынка займов.

