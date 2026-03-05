В России готовят правовой инструмент, который позволит вводить внешнее администрирование в отношении патентов и товарных знаков зарубежных организаций, прекративших деятельность на российском рынке. С соответствующим заявлением на итоговой коллегии Роспатента выступил вице-премьер Александр Новак.

Причина разработки

Часть иностранных правообладателей сохранили исключительные права на объекты интеллектуальной собственности в России, несмотря на уход с рынка. Они используют такие инструменты, как подача блокирующих заявок, что препятствует регистрации сходных обозначений отечественными предпринимателями.

В результате российские производители не имеют возможности выпускать продукцию под соответствующими брендами, тогда как сами правообладатели фактически не ведут хозяйственной деятельности в стране.

Предполагаемый механизм

Планируется введение института временного управляющего, который получит полномочия по распоряжению интеллектуальными правами. В его функции будет входить выдача отечественным предприятиям лицензий на производство товаров с использованием соответствующих патентов и товарных знаков.



Новое регулирование затронет различные категории интеллектуальной собственности: патенты (включая фармацевтические), товарные знаки, программы для ЭВМ, видеоматериалы и иные охраняемые результаты интеллектуальной деятельности.

Действующее регулирование

В настоящее время в российском законодательстве уже предусмотрены механизмы принудительного лицензирования, преимущественно применяемые в фармацевтической отрасли. Однако существующие нормы не охватывают товарные знаки и цифровой контент. Разрабатываемый механизм призван устранить этот пробел.



Конкретные параметры механизма, по словам главы Роспатента Юрия Зубова, планируется представить во втором квартале 2026 года. В Минэкономразвития подтвердили проработку вопроса с участием профильных ведомств и бизнес-объединений.

