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Минэкономразвития запустило новую программу льготного кредитования МСП. Лимит по ней составит 100 млрд руб.

Минэкономразвития запустило новую программу льготного кредитования МСП. Лимит по ней составит 100 млрд руб.

Минэкономразвития запускает новую программу льготного кредитования малого и среднего предпринимательства (МСП). Всего для участия в программе было отобрано 17 банков, в список практически не вошли региональные организации. Также было значительно сокращено число сфер, компании из которых смогут воспользоваться льготными условиями.

Минэкономразвития назвало банки, которые будут участвовать в льготной программе инвестиционного кредитования МСП. Она будет действовать вместо завершившейся программы «1764» (названой по номеру постановления правительства) в рамках нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика».

Ежегодный лимит кредитования на 2025–2030 годы установлен в размере 100 млрд руб. Воспользоваться программой предприниматели смогут с апреля, сообщили в министерстве. Кроме того, в рамках реализации программы продолжится субсидирование кредитов, выданных в 2019–2024 гг. За шесть лет объем льготного кредитования по ней составил 4,7 трлн руб.

Если в программу «1764» был включен 91 банк, то в новой версии этот список значительно сократился — всего 17 организаций. Это Сбербанк, «ВТБ», «Альфа-банк», «МКБ», «Совкомбанк», «Т-Банк», «Промсвязьбанк», «Новикомбанк», «Россия», «Санкт-Петербург», «МСП Банк», «ДОМ.РФ», «Челябинвестбанк», «Челиндбанк», «Ак Барс», «Экспобанк» и «Центр-инвест».

Замглавы Минэкономразвития Татьяна Илюшникова пояснила, что ключевым приоритетом при отборе кредитных организаций стало обеспечение надежной защиты прав и интересов малого и среднего бизнеса, поэтому для реализации программы льготного кредитования сектора отбирались устойчивые банки.

По ее словам, отбор прошли ряд прежних и три новых банка, которые полностью соответствуют всем заявленным требованиям и обладают необходимым потенциалом для эффективной поддержки МСП.

Председатель комитета по финансовым рынкам «Опоры России» Павел Самиев отметил, что в отборе могли участвовать банки с кредитным рейтингом не ниже ru(А) по национальной шкале. По его мнению, это помогает выбирать организации по финансовой стабильности. При этом он считает, что если бы критерии по рейтингу были ниже, в программу могло попасть больше региональных банков.

Воспользоваться поддержкой по программе смогут МСП из научно-технической сферы, туризма, обрабатывающего производства, транспортировки и хранения и информационных технологий. Ранее этот список включал 15 отраслей, в том числе сельское хозяйство, строительство и ЖКХ.

Размер льготной ставки, как и в предыдущей программе, будет зависеть от значения ключевой. Средства можно будет направить на покрытие капитальных затрат (не менее 80% от суммы) и текущих расходов.

Средства на субсидирование льготных кредитов МСП будут планомерно сокращаться с 57,6 млрд руб. в 2025 году до 27,5 млрд руб. в 2030-м. Всего за этот период будет выделено 238 млрд руб., хотя в базовом сценарии на эти цели отводилось 379,8 млрд руб.

В тоже время «Корпорация МСП» запустила комплекс инструментов развития для малых и средних предприятий в приоритетных отраслях, формирующих экономику предложения, — обрабатывающей и легкой промышленности, туризме, IT, а также в технической и научной сфере.

Также перезапускается программа льготного кредитования высокотехнологичных МСП при поддержке Минэкономразвития, «Корпорации МСП» и «МСП Банка». Малые технологичные компании смогут получить кредиты по льготной ставке.

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