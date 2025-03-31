Минэкономразвития запускает новую программу льготного кредитования малого и среднего предпринимательства (МСП). Всего для участия в программе было отобрано 17 банков, в список практически не вошли региональные организации. Также было значительно сокращено число сфер, компании из которых смогут воспользоваться льготными условиями.

Минэкономразвития назвало банки, которые будут участвовать в льготной программе инвестиционного кредитования МСП. Она будет действовать вместо завершившейся программы «1764» (названой по номеру постановления правительства) в рамках нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика».

Ежегодный лимит кредитования на 2025–2030 годы установлен в размере 100 млрд руб. Воспользоваться программой предприниматели смогут с апреля, сообщили в министерстве. Кроме того, в рамках реализации программы продолжится субсидирование кредитов, выданных в 2019–2024 гг. За шесть лет объем льготного кредитования по ней составил 4,7 трлн руб.

Если в программу «1764» был включен 91 банк, то в новой версии этот список значительно сократился — всего 17 организаций. Это Сбербанк, «ВТБ», «Альфа-банк», «МКБ», «Совкомбанк», «Т-Банк», «Промсвязьбанк», «Новикомбанк», «Россия», «Санкт-Петербург», «МСП Банк», «ДОМ.РФ», «Челябинвестбанк», «Челиндбанк», «Ак Барс», «Экспобанк» и «Центр-инвест».

Замглавы Минэкономразвития Татьяна Илюшникова пояснила, что ключевым приоритетом при отборе кредитных организаций стало обеспечение надежной защиты прав и интересов малого и среднего бизнеса, поэтому для реализации программы льготного кредитования сектора отбирались устойчивые банки.

По ее словам, отбор прошли ряд прежних и три новых банка, которые полностью соответствуют всем заявленным требованиям и обладают необходимым потенциалом для эффективной поддержки МСП.

Председатель комитета по финансовым рынкам «Опоры России» Павел Самиев отметил, что в отборе могли участвовать банки с кредитным рейтингом не ниже ru(А) по национальной шкале. По его мнению, это помогает выбирать организации по финансовой стабильности. При этом он считает, что если бы критерии по рейтингу были ниже, в программу могло попасть больше региональных банков.

Воспользоваться поддержкой по программе смогут МСП из научно-технической сферы, туризма, обрабатывающего производства, транспортировки и хранения и информационных технологий. Ранее этот список включал 15 отраслей, в том числе сельское хозяйство, строительство и ЖКХ.

Размер льготной ставки, как и в предыдущей программе, будет зависеть от значения ключевой. Средства можно будет направить на покрытие капитальных затрат (не менее 80% от суммы) и текущих расходов.

Средства на субсидирование льготных кредитов МСП будут планомерно сокращаться с 57,6 млрд руб. в 2025 году до 27,5 млрд руб. в 2030-м. Всего за этот период будет выделено 238 млрд руб., хотя в базовом сценарии на эти цели отводилось 379,8 млрд руб.

В тоже время «Корпорация МСП» запустила комплекс инструментов развития для малых и средних предприятий в приоритетных отраслях, формирующих экономику предложения, — обрабатывающей и легкой промышленности, туризме, IT, а также в технической и научной сфере.

Также перезапускается программа льготного кредитования высокотехнологичных МСП при поддержке Минэкономразвития, «Корпорации МСП» и «МСП Банка». Малые технологичные компании смогут получить кредиты по льготной ставке.