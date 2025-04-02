На рассмотрении в правительстве России находится законопроект, в соответствии с которым работодатели, участвующие в софинансировании программы долгосрочных сбережений (ПДС) своих работников, смогут учитывать эти затраты в расходы и уменьшить налоговую базу. Об этом рассказал замминистра финансов Иван Чебесков.

По его словам, эта налоговая поправка позволит компаниям, которые участвуют в софинансировании ПДС для своих сотрудников, учитывать такие взносы в виде расходов.

Эксперт сообщил, что законопроект уже подготовлен и сейчас находится на рассмотрении в правительстве. «Я думаю, что он в ближайшее время должен быть внесен в Государственную думу. Надеемся, что он будет принят в эту сессию», — добавил Чебесков.

Программа долгосрочных сбережений (ПДС) — это добровольный накопительно-сберегательный продукт для граждан с участием государства. Она действует в России с 1 января 2024 года. Проект предполагает активное самостоятельное участие граждан в накоплении капитала на пенсию.

По данным Центробанка на 31 января 2025 года, количество договоров в программе долгосрочных сбережений составляло 3,3 млн штук, а сумма привлеченных средств достигла 245 млрд руб.

В прошлом году в России 46% работодателей заявляли о готовности софинансировать программы долгосрочных сбережений своих сотрудников. При этом 22% из них указывали, что примут участие в софинансировании, только при условии, что государство предложит налоговые льготы.

В противном случае у компании увеличится база по налогу на прибыль, а также ей придется дополнительно платить страховые социальные взносы, пояснил генеральный директор «СберНПФ» Александр Зарецкий.

Первый заместитель председателя правления Сбербанка Кирилл Царев, комментируя результаты исследования, уточнял, что большинство работодателей рассчитывают на налоговый режим, аналогичный тому, который действует для классических корпоративных пенсионных программ (КПП).

Корпоративная пенсионная программа позволяет компаниям получить следующие преференции:

снизить расходы на уплату страховых взносов (на пенсионные взносы не начисляются страховые взносы в размере до 30%);

уменьшить налоговую базу по налогу на прибыль (пенсионные взносы относятся на расходы, ставка налога — 20%).

Царев считает, что такая возможность будет интересна в первую очередь малому и среднему бизнесу, у которого не всегда есть ресурсы для запуска классических КПП. При этом в таких компаниях часто есть запрос на социальную ответственность и помощь сотрудникам в формировании капитала на будущее.

«Закон уже предусматривает возможность софинансирования по ПДС со стороны работодателей. Комфортный налоговый режим позволит этой норме заработать наиболее эффективно», — резюмировал эксперт.