Ранее глава министерства Антон Силуанов на расширенном заседании коллегии Росимущества предложил вернуться к обсуждению возможности проведения в России «большой приватизации». Он отметил, что «сейчас как раз то время», когда можно вновь поставить этот вопрос на повестку дня.

Список компаний, который представил Минфин, пока состоит из семи предприятий. «Чтобы продать в 2026-м, нужно 1,5 года подготовки, то есть эти компании даже не все ПАО, — сообщил замминистра. — Понятно, что там надо юридическую структуру и организационно-правовую форму менять и знакомить инвесторов с ними. Там есть компании, которые торгуются на рынке, соответственно, им будет полегче на рынке, есть, которые не торгуются».

По его оценке, в бюджет от приватизации этих семи компаний в будущем году может поступить от 100 до 300 млрд руб. без учета потенциальных поступлений от реализации активов, которые переходят в казну по судебным решениям и затем продаются инвесторам.

Впервые о планах провести «большую приватизацию» Минфин заявил в мае 2023-го. Тогда он подчеркнул, что для этого в стране необходимо сформировать рынок. О необходимости перезапуска приватизации в июне того же года говорила и председатель Банка России Эльвира Набиуллина.

Провести новый этап приватизации предложил и глава ВТБ Андрей Костин. Он заявил, что передача госсобственности в частные руки на прозрачных и рыночных условиях — инструмент, уже неоднократно доказавший свою эффективность.

Глава ВТБ назвал ряд предприятий, в которых, по его мнению, следует в первую очередь провести приватизацию. Среди них «Транснефть», РЖД, Почта России, другие инфраструктурные компании. Кроме того, он отметил, что даже большие госкомпании и госкорпорации, — “Ростелеком”, Ростех и Росатом — имеют непрофильные активы, которые можно приватизировать.

По его словам, это могут быть «какие-то неконтрольные пакеты крупных компаний». Он считает, что полученные средства следует направить на создание новой модели экономики взамен той, которая сложилась в последние 30 лет и была разрушена санкциями.