Минфин России подготовил пакет поправок в Налоговый кодекс, призванных облегчить жизнь малому и среднему бизнесу в переходный период. Изменения затронут компании и предпринимателей, которые с 2026 года столкнулись с новыми правилами уплаты налогов. Документ уже направлен в правительство.

Общепит временно освободят от НДС

С апреля по декабрь заведения общественного питания на упрощенке или патенте смогут не платить налог на добавленную стоимость. Важное послабление: предлагается отменить требование о соответствии зарплат сотрудников среднему уровню по региону за прошлый год. Раньше это условие было обязательным для льготы.

Что предложили тем, кто потерял патент

Предприниматели, лишившиеся с этого года права на патентную систему, смогут получить возможность вернуть НДС по неиспользованным товарам и услугам. Речь идет о вычетах по налогу, который был уплачен при покупках в период действия патента.

Упрощенцам разрешили корректировать доходы

Компании и ИП на УСН, которые с этого года стали плательщиками НДС, смогут скорректировать налогооблагаемую базу в сторону уменьшения. В зачет пойдет налог, уже выплаченный с предоплат, полученных в период, когда обязанности платить НДС еще не было.

Какие доходы не попадут в расчет лимитов

В расчет суммы доходов за 2025 год, после превышения которой бизнес теряет право не платить НДС, предложено не включать проценты по депозитам и банковским остаткам. Новая норма коснется:

• предпринимателей на упрощенке с годовым доходом до 60 млн рублей, которые больше не освобождаются от НДС;

• бизнесменов, утративших доступ к патентной системе.

Бизнесу продлят сроки для смены режима

Лица, работавшие на патенте параллельно с общей системой, могут с 1 января 2026 года переключиться на упрощенку. Такая возможность сохраняется даже при превышении дохода в 20 миллионов по результатам 2025-го. Уведомить налоговые органы необходимо до 25 апреля.

Те, кто применял патент вместе с упрощенной системой, до той же даты смогут поменять объект налогообложения по УСН на нынешний год.

Производственникам упростят доступ к льготам

Для представителей малого и среднего бизнеса в обрабатывающей промышленности предложено аннулировать обязательную 70-процентную долю выручки от основного вида деятельности по итогам прошлого года. Именно этот критерий ранее давал право на пониженные тарифы страховых взносов. Кроме того, таким компаниям разрешат суммировать доходы от основной и дополнительной деятельности из правительственных списков при расчете необходимой доли для получения преференций.

Разработчики поправок уверены, что предложенные меры позволят бизнесу без спешки выбрать оптимальный налоговый режим и плавно адаптироваться к новым условиям работы.

