Минфин России разработал проект постановления правительства, который устанавливает нормативную базу для информационного обмена между российскими цифровыми платформами и налоговыми органами. С документом ознакомились «Ведомости».

Freepik

Согласно проекту, передача данных (объем и содержание которых пока не уточняются) может происходить двумя способами: через системы, используемые площадкой в рамках налогового мониторинга, либо через электронные сервисы и протоколы обмена, размещенные на сайте ФНС.

Проект также устанавливает сроки взаимодействия между налоговыми органами, платформой и ее партнерами. Например, при выявлении риска налогового нарушения площадка должна в течение пяти дней направить информацию в ФНС и уведомить об этом партнера в личном кабинете. Если от потенциального нарушителя поступят документы или пояснения, платформа обязана передать их в налоговую в течение одного дня и уведомить партнера о необходимости явиться для дачи объяснений — в течение двух дней.

Фактически документ закрепляет уже существующий порядок обмена информацией в рамках пилотного проекта ФНС и операторов цифровых платформ (в числе участников — Wildberries, Ozon, «Яндекс Маркет», «Мегамаркет», «Авито»).

Ранее принятый, но пока не вступивший в силу федеральный закон «Об отдельных вопросах платформенной экономики» также предусматривает информационное взаимодействие между налоговиками и платформами, однако конкретные механизмы в нем не прописаны.

Мнения экспертов

Партнер юридической и консалтинговой фирмы МЭФ Legal Вадим Зарипов отмечает, что платформы пока не наделены властными полномочиями, но фактически становятся агентами налогового администрирования. «Передача сведений о налогоплательщиках частными лицами предусмотрена Налоговым кодексом, однако в данном случае речь идет о гораздо более широких обязанностях», — поясняет эксперт.

По его словам, если платформы получат функцию выявления налоговых нарушений, это станет качественным изменением в системе администрирования. «Это естественное следствие платформизации экономики, но такие меры должны закрепляться законом, а не подзаконными актами», — считает Зарипов.

Партнер консалтинговой компании Kept Иларион Леметюйнен также обращает внимание, что в действующем законодательстве нет положений, позволяющих платформам вызывать партнеров для дачи пояснений. По его мнению, новый порядок может увеличить административную нагрузку на бизнес и привести к дополнительным требованиям со стороны площадок.

Ассоциация цифровых платформ (АЦП) подтвердила «Ведомостям», что ведет диалог с ФНС по вопросам информационного обмена. Представитель АЦП убежден, что документ должен обсуждаться с участниками рынка: «Обязанность выявлять налоговые риски избыточна — у платформ нет ресурсов и экспертизы для такой работы».