Минфин включил аэропорт Домодедово, перешедший под контроль государства летом этого года, в план приватизации на 2025 год. Глава ведомства Антон Силуанов в беседе с РБК отметил, что министерство намерено как можно быстрее реализовать актив на открытых торгах.

Ross Parmly, Unsplash

По словам министра, Домодедово планируется продать инвестору до конца 2025 года. Он уточнил, что на покупку уже есть претендент, однако его имя не раскрывается. Силуанов подчеркнул, что продажа будет проходить на открытых торгах, что позволит обеспечить рыночную стоимость актива и конкурентность процесса.

Аэропорт Домодедово перешел в собственность государства по решению суда в июне 2025 года. Генпрокуратура подала иск против совладельцев Дмитрия Каменщика и Валерия Когана, указывая на необходимость защиты национальных интересов и устранения иностранного контроля над стратегическим объектом.

Апелляционный суд в сентябре оставил решение в силе. Новый управляющий директор Андрей Иванов охарактеризовал финансовое состояние аэропорта как предбанкротное: убыток по итогам года может составить 10 млрд руб. при выручке в 30 млрд руб., а общий долг оценивается в 70 млрд руб.

В июле совладелец аэропорта Внуково Виталий Ванцев заявил о готовности приобрести Домодедово в случае выставления его на торги. Он отметил, что еще в начале года обсуждал с прежними владельцами идею консолидации аэропортов, однако сделка не состоялась из-за решения о переходе Домодедово в госсобственность.