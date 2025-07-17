Министр культуры России Ольга Любимова объявила о решении ведомства выделить средства на создание 154 отечественных фильмов. В перечне поддержанных проектов — 41 анимационная картина, 50 художественных и 63 документальных ленты.

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Подведение итогов конкурсного отбора, проведенного ведомством, выявило серьезную конкуренцию среди заявителей. Из 1012 поданных заявок в финальный этап прошли 413 проектов, но лишь 154 из них смогут рассчитывать на государственное финансирование.

Эксперты министерства оценивали представленные работы по нескольким параметрам: художественная ценность, актуальность затрагиваемых тем и оригинальность творческого замысла.

Особое внимание уделялось опыту съемочных групп, их ресурсам и техническим возможностям. Дополнительным критерием стало соответствие проектов стратегическим целям государства в сфере культуры, в частности сохранению традиционных ценностей и исторической памяти.

В направлении анимационных авторских национальных фильмов и сериалов наибольшие суммы субсидий получат студии «Рокет Фокс», «Союзмультфильм», продюссерский центр «Рики», «Ноль плюс медиа» (по 16,5 млн руб.) и «12кадр» (16,8 млн. руб.)

Среди производителей художественных фильмов по объему господдрежки лидируют продюссерский центр киностудии им. М.Горького (100 млн руб.) и АО «ТПО СДФ» (90 млн руб.). А среди документальных самую крупную сумму полчит ООО «ДВА К» (15 млн руб.).