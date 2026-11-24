Более 2 тыс. сотрудников Минобороны получили доступ к собственной языковой модели ведомства. Ею пользуются представители более чем 35 центральных органов военного управления. Система развернута в конфиденциальном сегменте, который позволяет работать в том числе с документами для служебного пользования, рассказал «Коммерсанту» заместитель министра обороны Дмитрий Щербинин.

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По его словам, языковую модель интегрировали с правовыми системами «Гарант» и «Консультант». Сейчас она используется для поиска информации в нормативно-правовых актах, ее обобщения и подготовки справок.

В дальнейшем Минобороны планирует подключить к системе внутренние документы ведомства — приказы министра и его заместителей, руководящие документы и наставления. Для этого создается собственная база знаний, которая позволит модели формировать ответы с учетом внутренних нормативных материалов.

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Параллельно в министерстве внедряют мультиагентную платформу для работы с документами с грифом «Для служебного пользования». На 23 ноября к ней получили доступ более 1,4 тыс. человек. Инструмент позволяет обрабатывать документы и таблицы, собирать сводные данные, анализировать большие массивы информации и готовить краткие справки. По словам Щербинина, платформа должна упростить работу с большими объемами ведомственных материалов и сократить время на подготовку документов.

В Минобороны также развивают применение искусственного интеллекта в военных системах. Часть разработок уже проходит боевую апробацию. Ведомство намерено расширять использование ИИ не только в управлении войсками, но и в административных процессах. При этом отдельным направлением остается создание собственной технологической инфраструктуры, которая позволит применять языковые модели в закрытом информационном контуре.

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