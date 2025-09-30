Минприроды России разработало проект поправок в постановление правительства №1509 от 26 декабря 2014 года, предусматривающий десятикратное повышение ставок платы за пользование федеральными водными объектами с 2026 года. Как указано в пояснительной записке к документу, изменения не коснутся электроэнергетики и ЖКХ, чтобы избежать влияния на тарифы для населения.

Freepik

В документе сказано, что повышение ставок направлено на снижение объемов водозабора, что уменьшит негативное воздействие на водные объекты и окружающую среду.

С 2027 года коэффициент для пользователей без водоизмерительных приборов вырастет с 1,1 до 10, делая 2026 год переходным периодом для их установки. Ставки планируется индексировать на фактическую инфляцию, а не прогнозную — это коснется и «льготных» категорий водопользователей.

По расчетам министерства, мера принесет бюджету дополнительные 30,8 млрд руб. в 2026 году, 78,3 млрд руб. в 2027-м и 93,3 млрд руб. в 2028-м. Ведомство ссылается на данные Счетной палаты, где доля затрат на воду в расходах промышленности оценивается в 0,0123%. В Минприроды также подчеркивают, что текущие поступления от платы лишь частично покрывают бюджетные расходы на водохозяйственный комплекс.

В то же время представители отраслей выражают обеспокоенность. Председатель правления РАО «БумПром» Ростислав Хелемский в беседе с «Коммерсантом» заявил, что в нынешних условиях меры носят карательный характер. Например, для целлюлозно-бумажной промышленности — одной из самых водоемких — рост расходов может достичь 4% себестоимости, что грозит убыточностью и остановкой предприятий.