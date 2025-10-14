Первый вице-премьер Денис Мантуров дал распоряжение Министерству промышленности и торговли России оценить возможную отсрочку введения новых параметров утильсбора на легковые автомобили. Причина — опасения, что новые ставки могут задеть уже оплаченные и ожидающие поставки машины.

Photo by Richard Bell on Unsplash

Проект изменений предусматривает, что базовая ставка утилизационного сбора будет зависеть от типа и объема двигателя, с учетом мощности в виде прогрессивного коэффициента. Однако действует предложение сохранить льготный коэффициент для физических лиц при импорте автомобилей с мощностью до 160 лошадиных сил.

Новые правила планировалось ввести с 1 ноября 2025 года, что вызвало обеспокоенность у бизнес-сообщества. Ассоциация «Деловая Россия» направила обращение Мантурову, указывая: многие автомобили уже оплачены и находятся в пути, и их доставка может быть нарушена из-за резкого изменения условий.

В ответ Минпромторг выразил готовность при подготовке предложений «учесть сроки поставки и оплаты», особенно для автомобилей, заказанных по старым условиям и ожидающих растаможки или транзита через зарубежные рынки.

Сейчас граждане, ввозящие иномарки возрастом до 3 лет и мощностью до 3 литров, платят утильсбор в размере 3,4 тыс. руб., владельцы «просроченных» автомобилей платят 5,2 тыс. руб. После введения изменений часть этих ставок будет пересмотрена с учетом мощности двигателя.

Окончательное решение о предоставлении отсрочки пока не принято, срок для нее также не установлен. Любой из вариантов может существенно повлиять на автопродажи, импорт машин и доверие к условиям регулирования отрасли.