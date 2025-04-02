Минпромторг России планирует возмещать инвесторам 20% затрат на приобретение и внедрение роботов на производствах. Программа субсидирования рассчитана до 2029 года и распространяется также на роботов от зарубежных производителей. Конкурсный отбор на получение субсидий планируется начать в конце апреля 2025 года. Объявление о его начале появится на сайте Государственной информационной системы промышленности.

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Претендовать на кэшбэк смогут российские компании обрабатывающей промышленности, не проходящие процедуру банкротства и не имеющие статуса иноагента. Важное условие — доля иностранного капитала в таких компаниях должна быть меньше 25%. Для получения субсидии предприятию необходимо будет отчитаться о внедрении роботов. Если компания не представит отчет после получения поддержки, это будет расценено как нарушение — за каждый день просрочки с отправкой документов фирма должна будет заплатить штраф, размер которого привязан к ставке ЦБ.

По мнению Минпромторга, это поможет ускоренной роботизации предприятий. Представитель министерства отметил, что внедрение роботов требует значительных сумм на оборудование, обучение персонала и интеграцию машин в работу, а субсидия позволит компенсировать часть этих затрат.

Эта инициатива соответствует заявлению президента России, который в конце 2024 года отметил, что стране в ближайшее время предстоит войти в топ-25 государств по плотности роботизации, что предполагает установку более 100 тыс. роботов. Президент указал на необходимость увеличения инвестиций и обновления российских предприятий на «качественно новой технологической основе с широким применением автоматизации».