Минстрой России предлагает ограничить объем работ, который крупные подрядчики должны передавать малому бизнесу при исполнении строительных госконтрактов. Для субподрядов с участием компаний малого и среднего предпринимательства (МСП) и социально ориентированных НКО хотят установить диапазон от 5% до 30% стоимости основного договора. Сейчас регламентирована только минимальная доля, а верхнего предела нет.

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На практике требования заказчиков заметно расходятся. По данным Минстроя, доля субподрядов для МСП может составлять от 5% до 62% цены контракта. Одновременно ведомство предлагает исключить из годового расчета квоты строительные договоры стоимостью от 400 млн руб. Сейчас заказчики должны обеспечивать не менее 25% годового объема закупок у МСП.

В Минстрое считают, что единый подход к крупным стройкам не учитывает специфику таких проектов. Президент НОСТРОЙ Антон Глушков указывает, что ради выполнения квоты подрядчики вынуждены разделять комплексные работы на отдельные небольшие договоры. Это, по его оценке, может приводить к дополнительным затратам времени и отражаться на качестве.

Гендиректор Национальной ассоциации инфраструктурных компаний Мария Ярмальчук отмечает, что проблема особенно заметна на инфраструктурных объектах. По ее словам, встречаются требования передать МСП до 95% стоимости контракта, хотя при строительстве дорог, мостов и аэродромов значительная часть работ требует крупной техники, больших вложений и узкой специализации. Ассоциация считает предложенные Минстроем ограничения более соответствующими возможностям небольших подрядчиков.

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В «Опоре России» оценивают инициативу неоднозначно. Председатель комитета по строительству калужского отделения организации Денис Моисеев считает, что потолок для субподрядов может сократить участие МСП и ослабить конкуренцию. При этом исключение крупных договоров из расчета квоты он поддерживает, хотя предложенный размер в 400 млн руб. считает спорным.

Изменить предлагается и систему ответственности за невыполнение требований. В 2025 году 16 заказчиков выставили подрядчикам штрафы на 591 млн руб. Минстрой предлагает сократить взыскание с 5% до 2% от объема невыполненного обязательства, считая действующий размер санкции несоразмерным.

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