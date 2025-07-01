Минтруд России предложил проект календаря праздничных и выходных дней на 2026 год, включающий 12-дневные новогодние каникулы и пять трехдневных выходных.
В следующем году выходные будут распределены следующим образом:
«Постановление о переносе выходных дней, которые выпадают на праздничные дни, принимается правительством ежегодно. Перенос осуществляется таким образом, чтобы оптимально распределить время труда и отдыха, по возможности объединить праздничные и выходные дни», — напомнил глава Минтруда Антон Котяков.
Согласно проекту постановления, выходной день с субботы, 3 января, предлагается перенести на пятницу, 9 января, а воскресенье, 4 января — на четверг, 31 декабря. Благодаря этому новогодние каникулы продлятся 12 дней – с 31 декабря 2025 года по 11 января 2026-го года, добавил он.