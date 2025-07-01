Минтруд России предложил проект календаря праздничных и выходных дней на 2026 год, включающий 12-дневные новогодние каникулы и пять трехдневных выходных.

Фото: Минтруд России

В следующем году выходные будут распределены следующим образом:

с 31 декабря 2025 года по 11 января 2026 года (12 дней);

с 21 по 23 февраля (три дня);

с 7 по 9 марта (три дня);

с 1 по 3 мая и с 9 по 11 мая (по три дня);

с 12 по 14 июня (три дня);

4 ноября (один день);

31 декабря 2026 года.

«Постановление о переносе выходных дней, которые выпадают на праздничные дни, принимается правительством ежегодно. Перенос осуществляется таким образом, чтобы оптимально распределить время труда и отдыха, по возможности объединить праздничные и выходные дни», — напомнил глава Минтруда Антон Котяков.

Согласно проекту постановления, выходной день с субботы, 3 января, предлагается перенести на пятницу, 9 января, а воскресенье, 4 января — на четверг, 31 декабря. Благодаря этому новогодние каникулы продлятся 12 дней – с 31 декабря 2025 года по 11 января 2026-го года, добавил он.