Новые требования по обязательной предустановке российских программ на смартфоны и планшеты применяются только к устройствам, произведенным после 1 сентября 2025 года, считают в Минцифры. В то же время Роспотребнадзор указывает, что требования применяются к сделкам розничной купли-продажи, заключаемым с 1 сентября, независимо от даты производства устройств. О разногласиях между ведомствами пишет Forbes.

Unsplash

Версию Минцифры директор департамента развития отрасли информационных технологий ведомства Дмитрий Никитин сообщил в ответ на обращение президента Ассоциации торговых компаний и товаропроизводителей электробытовой и компьютерной техники (РАТЭК) Александра Онищука. Письмо имеется в распоряжении издания.

Никитин подтвердил, что нормы касаются лишь продукции, выпущенной после 1 сентября, что согласуется с позицией одного из источников Forbes, знакомого с ситуацией, и представителя МТС, отметившего также поддержание контакта с министерством.

В то же время Роспотребнадзор в информационном сообщении ответе на обращение РАТЭК указал, что требования применяются к сделкам розничной купли-продажи, заключаемым с 1 сентября, независимо от даты производства устройств.

Представитель РАТЭК Антон Гуськов пояснил, что RuStore обязателен для устройств, произведенных с 1 сентября, а остальные приложения, включая Max, — для продаваемых с этой даты. Он сослался на правила предустановки 2020 года и распоряжения правительства от августа 2025 года.

В ИТ-отрасли и рознице отмечают, что производители Android-смартфонов в основном выполняют требования по RuStore, но с Apple договоренностей нет. Это делает ситуацию с устройствами американской компании неопределенной. Несмотря на это, российские покупатели активно заказывают новые iPhone. По данным МТС, в первый день предзаказов спрос оказался в два раза выше, чем на iPhone 16 в прошлом году, и в пять раз выше, чем на iPhone 15 в 2023-м.



