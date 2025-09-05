Новости

Минцифры назвало сервисы, к которым останется доступ при ограничении связи

Минцифры совместно с операторами связи разработало механизм, позволяющий россиянам пользоваться популярными онлайн-сервисами во время временных ограничений мобильного интернета. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Там отметили, что решение уже тестируется в пилотном режиме без необходимости в дополнительной идентификации и прохождения капчи.

В перечень вошли ресурсы на основе рейтинга самых посещаемых сайтов в России:

  • социальные сети,
  • маркетплейсы,
  • навигаторы,
  • сервисы такси и доставки,
  • личные кабинеты операторов связи,
  • «Госуслуги»,
  • платформу дистанционного голосования,
  • сайты президента и правительства.

Список планируется оперативно расширять для охвата других социально значимых платформ, добавили в Минцифры. «Мера позволит уменьшить для граждан неудобства, вызванные необходимыми для обеспечения безопасности отключениями мобильного интернета», — сказано в сообщении.

Ограничения на мобильный интернет в российских регионах вводятся с мая 2025 года. Власти объяснили это соображениями безопасности. В середине июля «Известия» сообщили об обсуждении бизнесом и Минцифры единых правил отключения мобильного интернета. В августе министр связи Максут Шадаев заявил, что доступ к мобильному интернету в условиях ограничений будет осуществляться по специально согласованной с операторами технической схеме.

