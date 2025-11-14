Минцифры России обновило «белый список» цифровых сервисов, которые должны оставаться доступны в периоды ограничений работы мобильного интернета — при этом Telegram в него не вошел.
На первом этапе в «белом списке» сайтов и приложений, доступ к которым останется и при отключении интернета, оказались: отечественные соцсети, национальный мессенджер Max, маркетплейсы, супермаркеты, видеосервисы, личные кабинеты операторов связи, портал «Госуслуги», сайты президента и правительства России.
Что изменилось
Во втором этапе формирования перечня в него включены следующие платформы:
Операторы уже внедрили соответствующие технические настройки.
Почему это важно для бизнеса
Обновленный список показывает, какие сервисы государство считает приоритетными при возможных ограничениях мобильного интернета. Для ретейла, логистики, доставки и финсектора это означает относительную защищенность: маркетплейсы, банковские сервисы, навигация и крупные онлайн-платформы останутся доступны, что позволяет компаниям планировать непрерывность операций даже при технических сбоях или внештатных ситуациях.
Но для малого и среднего бизнеса, который активно использует Telegram для клиентских коммуникаций, продаж или управления командами, риски сохраняются — мессенджер снова не попал в перечень, вопреки появившейся в пятницу непроверенной информации со ссылкой на методические разъяснения Минпросвещения. Это повод пересмотреть каналы взаимодействия с аудиторией, продумать резервные точки входа и обеспечить доступность критичных функций не только через платформы, отсутствующие в «белом списке».
Ограничения на мобильный интернет в российских регионах вводятся с мая 2025 года. Власти объяснили это соображениями безопасности. В середине июля «Известия» сообщили об обсуждении бизнесом и Минцифры единых правил отключения мобильного интернета. В августе министр связи Максут Шадаев заявил, что доступ к мобильному интернету в условиях ограничений будет осуществляться по специально согласованной с операторами технической схеме.