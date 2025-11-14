Минцифры России обновило «белый список» цифровых сервисов, которые должны оставаться доступны в периоды ограничений работы мобильного интернета — при этом Telegram в него не вошел.

Freepik

На первом этапе в «белом списке» сайтов и приложений, доступ к которым останется и при отключении интернета, оказались: отечественные соцсети, национальный мессенджер Max, маркетплейсы, супермаркеты, видеосервисы, личные кабинеты операторов связи, портал «Госуслуги», сайты президента и правительства России.

Что изменилось

Во втором этапе формирования перечня в него включены следующие платформы:

сайты государственных органов (федеральных и региональных) и государственных информационных систем;

Почта России;

Альфа‑Банк;

система цифровой маркировки товаров « Честный Знак » ;

Честный Знак ; СМИ: Комсомольская правда « , РИА Новости, РБК, « Газета.ру » , « Лента.ру » , Rambler

, РИА Новости, РБК, Газета.ру , Лента.ру , Rambler РЖД и туристический портал Tutu.ru;

навигатор « 2ГИС » ;

2ГИС ; такси « Максим » ;

Максим ; сайт с прогнозом погоды Gismeteo.

Операторы уже внедрили соответствующие технические настройки.

Почему это важно для бизнеса

Обновленный список показывает, какие сервисы государство считает приоритетными при возможных ограничениях мобильного интернета. Для ретейла, логистики, доставки и финсектора это означает относительную защищенность: маркетплейсы, банковские сервисы, навигация и крупные онлайн-платформы останутся доступны, что позволяет компаниям планировать непрерывность операций даже при технических сбоях или внештатных ситуациях.

Но для малого и среднего бизнеса, который активно использует Telegram для клиентских коммуникаций, продаж или управления командами, риски сохраняются — мессенджер снова не попал в перечень, вопреки появившейся в пятницу непроверенной информации со ссылкой на методические разъяснения Минпросвещения. Это повод пересмотреть каналы взаимодействия с аудиторией, продумать резервные точки входа и обеспечить доступность критичных функций не только через платформы, отсутствующие в «белом списке».

Ограничения на мобильный интернет в российских регионах вводятся с мая 2025 года. Власти объяснили это соображениями безопасности. В середине июля «Известия» сообщили об обсуждении бизнесом и Минцифры единых правил отключения мобильного интернета. В августе министр связи Максут Шадаев заявил, что доступ к мобильному интернету в условиях ограничений будет осуществляться по специально согласованной с операторами технической схеме.