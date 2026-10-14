Минцифры предложило создать отдельный перечень доверенного российского ПО. Чтобы попасть в него, разработчики смогут добровольно пройти проверку на соответствие требованиям безопасности. В ведомстве рассчитывают, что новый статус поможет заказчикам выбирать защищенные отечественные программы, а их создателям даст дополнительные преимущества при госзакупках.

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Проект требований опубликовали на портале нормативных правовых актов. Согласно документу, в программах не должно быть известных уязвимостей, которые разработчики еще не устранили. Кроме того, исходный код должен находиться в контролируемой среде, а разработка и сборка ПО — проходить в такой среде на территории России.

Программы также должны быть совместимы с российскими браузерами и средствами электронной подписи. От разработчиков потребуют обеспечивать техническую поддержку, раскрывать актуальный состав программных компонентов и публиковать информацию о выпущенных обновлениях.

В Минцифры рассчитывают, что независимая экспертиза поможет подтвердить соответствие программ требованиям безопасности и упростит заказчикам выбор отечественного софта. Для разработчиков попадание в новый перечень может стать дополнительным преимуществом при участии в государственных закупках.

При этом сохранить статус доверенного ПО смогут только программы, которые остаются в соответствующих реестрах. Если продукт исключат из основного реестра российского ПО или перечня решений для собственных нужд компаний, его должны будут удалить и из списка доверенного ПО в течение одного рабочего дня.

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