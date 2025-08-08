Минцифры предложило ввести запрет на использование иностранных корпоративных облачных сервисов и ПО в системах хранения и обработки персональных данных с 1 сентября 2027 года. Об этом сообщают «Ведомости» со ссылкой на письмо главы ведомства Максута Шадаева министру промышленности и торговли Антону Алиханову.

Freepik

Ограничения не затронут малый и средний бизнес, индивидуальных предпринимателей и физлиц, а также не подразумевают полной блокировки доступа к зарубежному ПО.

В письме подчеркивается, что массовое применение крупными российскими компаниями зарубежных платформ, таких как Amazon Web Services, Microsoft Azure и Google Cloud Platform, создает риски потери доступа к данным и их компрометации, поскольку информация хранится на серверах за пределами страны.

Министр отметил отсутствие в законодательстве требований по обязательному использованию отечественного ПО для таких систем, что усиливает угрозы безопасности. В связи с этим предлагается поэтапное введение запретов для различных категорий и классов решений, с учетом готовности российских аналогов, а также совместная разработка законопроектов с Минпромторгом и другими ведомствами к 1 мая 2026 года.

Представитель Минпромторга подтвердил «Ведомостям» согласие с подходом к постепенным ограничениям для госорганов и объектов критической информационной инфраструктуры (КИИ). В настоящее время запрет на иностранные облачные сервисы действует только для государственных структур.

Согласно национальному проекту «Экономика данных», не менее 80% российских организаций в ключевых отраслях должны перейти на отечественное ПО к 2030 году. Введение новых ограничений, по мнению Шадаева, стимулирует спрос на российские решения и ускорит миграцию компаний.