Минцифры представило на общественное обсуждение проект постановления правительства, который предусматривает включение девяти новых категорий сведений в цифровой профиль юридического лица. На это обратили внимание «Ведомости». Документ предполагает продление эксперимента по улучшению качества и связанности данных в государственных ресурсах до конца 2030 года.

Unsplash

В перечень добавят данные о численности работников, доходах индивидуальных предпринимателей на упрощенной системе, декларациях по сельхозналогу, акцизам на табак, алкоголь, топливо, виноград и т.д., налогу на имущество, а также отчеты по страховым выплатам и НДФЛ без персонализации.

Проект направлен на развитие механизма обмена информацией через систему межведомственного электронного взаимодействия (СМЭВ) с использованием технологии «витрин данных», что позволит оперативно передавать сведения в пределах нескольких секунд.

Внедрение нововведений запланировано поэтапно: большая часть категорий начнет передаваться с 1 октября 2025 года по 1 января 2027 года, например, информация о мерах социальной поддержки — с 1 января 2026 года, а о расчетах по НДФЛ — с 1 августа 2026 года.

Сейчас в цифровом профиле юрлиц доступны 17 типов сведений, включая данные из ЕГРЮЛ, ЕГРИП, реестра субъектов МСП и об ИТ-аккредитации. Представитель Минцифры пояснил, что передача информации происходит по защищенным каналам только с согласия владельца, которое можно отозвать через портал «Госуслуг».

Эксперимент, запущенный в 2019 году, синхронизируется с национальным проектом «Экономика данных», отметил заместитель исполнительного директора ЦК НТИ по большим данным МГУ Гарник Арутюнян. По его словам, это позволит автоматизировать назначение субсидий, проверки контрагентов и проактивные госуслуги.

Продление эксперимента связанно с необходимостью интеграции новых данных и будет способствовать созданию единому контуру достоверных данных, считает руководитель проектов компании «Интеллектуальная аналитика» Тимофей Воронин.

Эксперимент продлевается по причинам технической сложности, постоянного расширение перечня данных, масштабирования и меняющихся требований к кибербезопасности, добавил дректор департамента T.Hunter Игорь Бедеров. По его мнению, несмотря на проблемы, такие как затраты бизнеса на запросы к СМЭВ и риски для граждан с неофициальными доходами, эксперимент способствует созданию более прозрачной и эффективной системы предоставления госуслуг.