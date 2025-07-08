Минцифры совместно с Роскомнадзором разрабатывает требования к маркировке легального ИИ-контента, а также рассматривает введение уголовной ответственность за дипфейки без согласия человека, сообщили «Известия» со ссылкой на ответ ведомства на предложения Института социально-экономического анализа и программ развития (ИСАПР).

Минцифры также сосредоточено на создании правовых терминов для «дипфейков», «искусственного интеллекта» и «синтетического контента».

Директор ИСАПР Андрей Шуриков отметил, что маркировка повысит отслеживаемость вредоносного контента. Однако директор ИТ-департамента DCLogic Михаил Копнин считает, что маркировка вряд ли будет эффективной для борьбы со злонамеренным использованием ИИ, так как создатели подобного контента не будут соблюдать правила.

Директор проектов Minerva Result компании Minervasoft Денис Кучеров подчеркнул необходимость системного фактчекинга в медиа и отметил, что ИИ-системы могут оставлять скрытую разметку, позволяющую выявить сгенерированный текст.

Главный архитектор систем ИИ НИЯУ МИФИ Роман Душкин предупредил, что уголовная ответственность требует осторожного подхода, чтобы не усложнить жизнь добросовестным пользователям. В первую очередь нужно фокусироваться на наказании именно распространителей, включая тех, кто репостит фейковый контент, особенно если это делается умышленно, считает Андрей Шуриков.