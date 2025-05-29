Минцифры России в ближайшие полгода сформирует четкую политику в отношении VPN-сервисов, заявил глава ведомства Максут Шадаев на TAdviser SummIT.

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«Мы сейчас будем вырабатывать четкую политику в этой части. Настало время договориться о единственном праве. Сейчас не могу сказать вам, куда бежать, но скажу ближе к осени», — сказал он.

По словам Шадаева, доля трафика VPN увеличивается. Роскомнадзор активно борется с «недружественными» сервисами, нарушающими российское законодательство, но нередко в «замесы» попадают корпоративные VPN, необходимые для работы компаний.

VPN (Virtual Private Network) позволяет создавать защищенное соединение, скрывать IP-адрес и обходить ограничения доступа к сайтам. С марта 2024 года в России действует запрет на популяризацию сервисов для обхода блокировок, а также на распространение информации о VPN, за исключением данных о сервисах для защищенного удаленного доступа.