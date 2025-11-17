Крупные аккредитованные ИТ-компании должны до 1 июня 2026 года заключить соглашения с вузами о финансовой поддержке и помощи в подготовке кадров. Это требование станет обязательным условием для сохранения ИТ-аккредитации и связанных с ней льгот, включая налоговые преференции и бронь от военной службы для сотрудников. Соответствующее постановление правительства находится в стадии подготовки, пишут «Ведомости».



Freepik

Компании будут обязаны направлять на поддержку образовательных учреждений до 5% от средств, сэкономленных благодаря налоговым льготам. Требование затронет компании с годовым оборотом свыше 1 млрд рублей и численностью сотрудников от 100 человек. После публикации постановления у компаний будет три месяца на подачу заявлений о подтверждении аккредитации с приложением заключенных соглашений.

Минцифры предлагает несколько направлений взаимодействия:

● совместная разработка и актуализация образовательных программ;

● проведение занятий сотрудниками компаний в вузах;

● организация стажировок и практик для студентов;

● оснащение учебных лабораторий современным оборудованием;

● финансирование исследовательских проектов и стипендиальных программ.

Прочитайте также В России растет спрос на интерактивные дисплеи для образования и бизнеса

Крупные ИТ-компании уже активно развивают сотрудничество с вузами. Холдинг Т1 реализует 14 совместных образовательных программ с шестью вузами, МТС Web Services предлагает 40 авторских курсов с акцентом на ИИ-технологии, а Softline оснащает учебные лаборатории и создает специализированные объекты типа киберполигона в РУТ.



По мнению представителей вузов и бизнеса, наиболее эффективными формами сотрудничества являются организация качественной практики, доступ к реальным базам данных для исследований и участие в формировании образовательных программ. Финансовая поддержка должна быть целевой и направляться на прикладные проекты, которые будут востребованы в отрасли.

Новые требования направлены на создание устойчивой системы подготовки кадров для ИТ-отрасли и укрепление связей между бизнесом и образовательными учреждениями.

По словам директора по развитию образовательной деятельности ГК «Солар» Никиты Обидина, партнерства между вузами и профессиональными игроками рынка — это логичная инициатива, выгодная всем участникам процесса.

«Начинающие специалисты получают доступ к актуальной экспертизе, государство решает проблему дефицита кадров, а компании обеспечивают себя подготовленными специалистами. Такое взаимодействие позволяет объединить фундаментальное образование с практическими навыками, необходимыми в современной кибербезопасности» — пояснил эксперт отрасли на встрече с журналистами.