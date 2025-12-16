Рынок новостроек в 2025 году поставил рекорд сдержанности: средняя цена квадратного метра выросла всего на 10%. Это минимальный показатель с 2019 года, и аналитики видят причину в завершении эпохи массовой льготной ипотеки, которая раньше раскручивала ценовую спираль, пишет ТАСС со ссылкой на данные портала «Мир квартир».

Теперь средний «квадрат» в 70 крупных городах России стоит 156,1 тыс. руб. В 66 из них цены продолжили рост, а в четырех — слегка снизились. Среди городов-рекордсменов — Грозный, где метры подорожали на 34,9%, Магнитогорск (+32,5%) и Курск (+26,3%).

Рынок Московского региона тоже двигался вверх, но разными темпами: Москва прибавила 17,8%, достигнув 459 991 руб. за квадратный метр, а Подмосковье ограничилось ростом на 6,7%. Санкт-Петербург и Ленинградская область показали более активную динамику — +13,1% и +12,4% соответственно.

Для сравнения: в предыдущие годы цены увеличивались значительно больше — на 19% в 2020-м, на 32% в 2021-м, на 17% в 2022-м, на 16% в 2023-м и на 11% в 2024 году, отмечает гендиректор федерального портала «Мир квартир» Павел Луценко.

Тренд на замедление ценового роста стал важной новостью года для первичного рынка. Теперь все будет зависеть от того, сможет ли рынок сохранить эту относительную стабильность или вновь сорвется в гонку за квадратными метрами.