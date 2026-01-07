В эфире подкаста All-In Боб Стернфельс из McKinsey & Company и Хемант Танеджа из General Catalyst рассказали о том, как искусственный интеллект трансформирует инвестиционные стратегии, меняет подходы компаний к бизнес-решениям и перестраивает рынок труда.

Igor Omilaev, Unsplash

«Мир полностью изменился», — заявил Танеджа, говоря о стремительном росте ИИ-компаний. Он отметил, что Stripe потребовалось около 12 лет, чтобы достичь оценки в $100 млрд, тогда как Anthropic из портфеля General Catalyst выросла с $60 млрд в прошлом году до «нескольких сотен миллиардов долларов» уже в этом. По его мнению, индустрия стоит на пороге появления новой волны компаний с триллионными оборотами.

Отвечая на вопрос о причинах такого роста, Стернфельс отметил, что многие компании экспериментируют с ИИ, однако нетехнологический бизнес по-прежнему сомневается в необходимости полного внедрения. По его словам, консультанты McKinsey часто слышат от генеральных директоров вопрос: «Кого мне сейчас следует слушать: финансового директора или директора по информационным технологиям?» Финансовые директора, видя низкую отдачу от инвестиций, призывают ждать, тогда как ИТ-руководители считают отказ от ИИ “безумием”, поскольку “нас ждет катастрофа”», — сказал Стернфельс.

Участники дискуссии также затронули влияние ИИ на рынок труда. «Некоторые люди смотрят на ИИ и боятся», — отметил Калаканис, напомнив об опасениях, что автоматизация может вытеснить рабочие места начального уровня. В ответ Стернфельс подчеркнул, что даже при широком распространении ИИ здравый смысл и креативность остаются ключевыми человеческими навыками. Танеджа добавил, что «повышение квалификации и переквалификация» должны быть непрерывным процессом: “Идея о том, что мы тратим 22 года на обучение, а затем 40 лет на работу, несостоятельна”», — сказал он.

Соведущий подкаста Джейсон Калаканис согласился, отметив, что в мире, где создание ИИ-агента может занимать меньше времени, чем обучение нового сотрудника, людям важно постоянно доказывать свою ценность. «Чтобы выделиться, вам придется проявить смелость, целеустремленность и страсть», — сказал он.

Заглядывая в будущее, Стернфельс сообщил, что к концу 2026 года в McKinsey может быть столько же «персонализированных» ИИ-агентов, сколько и сотрудников. При этом компания не планирует сокращения штата, но хочет изменить структуру занятости, увеличивая число специалистов, работающих напрямую с клиентами, на 25% и сокращая вспомогательные роли на ту же долю.