Битва за российских геймеров между «Миром танков» и War Thunder продолжается и в 2025 году. После разделения бизнеса Wargaming и перехода российских серверов под управление Lesta Games* («Мир танков»), рынок кардинально изменился. Проблема выбора для игроков стала острее: остаться в привычной аркадной игре или уйти в более реалистичный симулятор от Gaijin Entertainment. Миллионы игроков сделали свой выбор, и он не всегда очевиден.

War Thunder

Ключевое различие проектов остается неизменным. «Мир танков» — это сессионный аркадный шутер с фокусом на быстрые бои 15 на 15. Как отмечают игровые эксперты, игра сохраняет более низкий порог вхождения и интуитивно понятный геймплей. War Thunder, в свою очередь, предлагает комплексный военный симулятор. Здесь не только танки, но и авиация с флотом могут участвовать в одном бою, а модель повреждений гораздо сложнее, что требует от игрока большего погружения.

После ухода Wargaming, Lesta Games* полностью сосредоточилась на российском и белорусском рынках. Это привело к появлению уникальных ивентов, акций и коллабораций, нацеленных именно на эту аудиторию. Gaijin Entertainment изначально является российской компанией, но работает на глобальный рынок, поэтому ее обновления и акции носят более универсальный характер. С точки зрения бизнеса, Lesta* ведет более агрессивную локальную политику, что помогает удерживать старую гвардию игроков.

Статистика онлайна показывает интересную картину. «Мир танков» на RU-кластере регулярно демонстрирует пиковый онлайн в 300−500 тыс. игроков, что является огромным показателем для одного региона. War Thunder имеет сопоставимый, а иногда и больший общий онлайн в Steam (150−200 тыс. без учета собственного лаунчера), но эта цифра распределена по всему миру и разным режимам (авиа, флот, танки). В чисто танковом сегменте на территории СНГ «Мир танков» сохраняет лидерство по числу одновременных игроков.

В итоге, единого победителя в этой гонке нет. Выбор игрока в 2025 году зависит от его предпочтений. «Мир танков» остается массовым, народным развлечением для тех, кто ценит быстрый и понятный геймплей. War Thunder — выбор для тех, кто ищет реализма, разнообразия техники и готов потратить время на освоение. Оба проекта успешно удерживают свою многомиллионную аудиторию, доказав, что на рынке есть место для двух разных подходов к виртуальным танковым сражениям.

*Lesta — запрещена на территории РФ и признана экстремистской организацией