«Инк» продолжает серию тематических недель для предпринимателей. В этот раз подробно разберем многогранную индустрию дизайна интерьера. С 11 по 18 декабря будем делиться инсайтами бизнеса, который создает красивое пространство вокруг нас — от городского ландшафта до домашнего уюта. Поговорим с экспертами индустрии и проанализируем неочевидные тенденции.

Вместе с основателем студии дизайна AZBUKADOM и мебельного бренда aatom Виталием Битиевым разложим по полочкам тему локальной мебели и как именно мебель от российских производителей совершила путь от стереотипа о доступности до востребованности и синонима хорошего вкуса.

Всмотримся и в цифровое будущее — фаундер сервиса AI-дизайна VIM Елена Хлапина расскажет о том, почему интерьерный рынок превращается в полновесную IT-сферу, а идея становится продуктом.

Не забудем и творцов. Архитектурный куратор и автор канала Fragments Юлия Каптур раскроет индустрию как медиа и объяснит, почему для архитектора как специалиста важно вести социальные сети и быть активным игроком медиапространства.

А еще посоветуем интересные книги, расскажем несколько удивительных историй и покажем интерьер под совершенно новым углом. Следите за обновлениями!

Тематические недели «Инка» стартовали летом. За это время мы успели раскрыть индустрии детского и взрослого образования, видеоигр, красоты, музыки и анимации. В новой тематической неделе расскажем тонкости ниши интерьерного дизайна.

