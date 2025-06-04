Лидер фракции «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов заявил о подготовке законопроекта о запуске государственной программы всероссийской реновации жилья. По его словам, эта инициатива призвана заменить действующую программу капитального ремонта, которая, по мнению парламентария, доказала свою неэффективность.

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Миронов отметил, что к нему и другим депутатам фракции продолжают поступать многочисленные жалобы на постоянные переносы сроков капремонта. Особое беспокойство вызывают случаи, когда ремонт аварийных домов откладывается до 2050-х годов, хотя такие здания, по мнению политика, подлежат не ремонту, а сносу и расселению.

Парламентарий раскритиковал текущую систему капитального ремонта, указав на постоянный рост взносов при отсутствии видимых улучшений состояния жилого фонда. Он подчеркнул, что несмотря на регулярное увеличение платежей, чиновники и фонды капремонта продолжают ссылаться на нехватку средств, а установленные 20-30-летние сроки выполнения работ систематически нарушаются.

Миронов напомнил, что его фракция уже разрабатывала аналогичный законопроект, который предусматривал возможность проведения реновации в любом регионе страны. По его убеждению, реализация такой программы позволила бы не только решить проблему аварийного жилья, но и дала бы мощный импульс для развития строительной отрасли.

Политик выразил уверенность, что предлагаемая программа реновации станет достойной альтернативой нынешней системе капремонта, которая, по его оценкам, полностью себя дискредитировала. «Справедливая Россия — За правду» намерена вновь внести соответствующий законопроект на рассмотрение парламента.