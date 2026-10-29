Мировой рынок венчурных инвестиций столкнулся с сокращением финансирования и концентрацией капитала вокруг крупнейших проектов в сфере искусственного интеллекта. В III квартале 2026 года объем вложений составил $98,4 млрд против более чем $300 млрд в I квартале. При этом почти две трети инвестиций в начале года получили всего четыре компании, а число сделок на небольшие суммы опустилось до уровня 2018 года, следует из данных Crunchbase и PitchBook.

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В I квартале OpenAI, Anthropic, xAI и Waymo привлекли в общей сложности $180 млрд. По данным Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), на ИИ и смежные технологии приходится около 61–66% мирового венчурного рынка. В III квартале треть глобальных инвестиций распределилась между 27 компаниями. Еще в начале 2020-х венчурные фонды активнее вкладывались в проекты из разных отраслей.

Изменение приоритетов затронуло и финтех. За первое полугодие 2026 года компании сектора привлекли $28,6 млрд — на 22,7% больше, чем годом ранее, но количество инвестиционных раундов сократилось на 26%, до 1605. По сравнению с первой половиной 2024 года число сделок упало на 40%. Таким образом, рост общей суммы финансирования сопровождается сокращением числа компаний, получающих инвестиции.

В 2010-е годы венчурные фонды часто вкладывались в стартапы, рассчитывая заработать на росте их оценки и последующей продаже долей. Компании могли годами работать с убытками, пока наращивали долю рынка. Uber, например, накопил $31 млрд совокупного операционного убытка в 2014–2022 годах и впервые после IPO завершил полный год с положительной чистой прибылью в 2023-м. WeWork, которую в 2019 году оценивали в $47 млрд, подала заявление о банкротстве в 2023 году.

Такая стратегия предполагала, что прибыль одного успешного проекта компенсирует неудачные инвестиции в другие компании. Теперь капитал все чаще направляется в ограниченное число крупных проектов, а стартапам без прямой связи с ИИ сложнее привлечь средства. Некоторые компании переходят на кредитное финансирование: совокупный объем долга таких стартапов в мире в 2026 году превысил $60 млрд.

Другие предприниматели сокращают зависимость от внешних инвесторов и развивают бизнес за счет выручки. Например, платформа автоматизации Zapier привлекла около $1,3 млн венчурных инвестиций и стала прибыльной в 2014 году. К 2021-му ее регулярная выручка в годовом пересчете достигла $140 млн. Платформа электронной коммерции для издателей StackCommerce сообщала о прибыльности уже в 2014 году, а в конце 2020-го контрольную долю в ней приобрела Integrated Media, связанная с инвестиционной компанией TPG.

Подобную модель используют и некоторые ИИ-стартапы, в том числе Aragon AI, Jenni и Pump: после привлечения относительно небольших сумм они наращивали выручку без постоянного обращения к венчурному рынку.

Часть компаний выбирает бутстрэппинг — развитие исключительно на собственные средства. Так, Glamnetic начинала с производства магнитных ресниц и продвигала продукцию через социальные сети, реинвестируя выручку в развитие. Приложение Pocket Prep для подготовки к экзаменам также стартовало с небольшим бюджетом — $1,8 тыс. Эти примеры показывают, что предприниматели могут масштабировать бизнес без крупных инвестиционных раундов, хотя такой путь обычно не предполагает столь быстрого роста, как у крупнейших технологических компаний.

Сокращение доступного венчурного финансирования может сказаться и на разработке новых технологий. Согласно отчету Всемирного экономического форума, инвестиции привлекают менее 0,1% стартапов, на которые приходится до 42% рыночной капитализации публичных компаний и до 94% расходов на развитие технологий. Если капитал продолжит концентрироваться вокруг небольшого числа проектов, перспективные компании из других отраслей могут столкнуться с нехваткой средств на разработку и выход на рынок.

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